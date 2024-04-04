المعارضة التركية: أردوغان يحجب مليارات الدولارات من أموال البلديات الضرورية للاستثمار

يحجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مليارات الدولارات من أموال البلديات، التي تعتبر ضرورية من أجل الاستثمار في مدن مثل إسطنبول وأنقرة، بحسب ما قاله زعيم حزب المعارضة الرئيسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن أوزجور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني، قوله إنه يتعين على الزعيم صاحب أطول فترة حكم في البلاد، الإفراج عن أكثر من 8ر1 مليار دولار من الأموال المعتمدة، التي تحجبها الحكومة أو البنك الذي تديره الدولة لعامين.

جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحات تاريخية في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد الماضي، حيث حافظ على اثنين من مناصب رؤساء البلديات في إسطنبول - وهي أكبر مدينة في البلاد كما أنها تعدالقوة الاقتصادية - بالاضافة إلى العاصمة أنقرة.

وحصل الحزب على ما يقرب من 38% من الأصوات على المستوى الوطني، متغلبا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، والذي حصل على أقل بقليل من 36%.