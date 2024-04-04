قيادي في حماس: تعنت إسرائيل يُفشل جميع جولات المفاوضات

قال مسئول في حركة حماس، اليوم الخميس، إن حركته ما زالت تصر على شروطها للتوصل إلى اتفاق صفقة مع إسرائيل تفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة

وأضاف محمود مرداوي القيادي في حماس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن "حماس ما زالت تصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة".

وتابع: "هذه مطالب إنسانية قبل أن تكون سياسية خاصة وأن الشعب الفلسطيني يعاني الويلات بسبب الحرب الإسرائيلية عليهم. فلا يمكن لأي صفقة أن تتم دون تنفيذ هذه المطالب والتي تجمع عليها كافة الأعراف الإنسانية والدولية".

وأوضح مرداوي أن جميع جولات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل كانت تفشل أو تتعرقل بسبب تعنت "الجانب الإسرائيلي وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية وضمان بقائه بالحكم".

وتشهد المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية جمودا بالوقت الحالي على الرغم من استمرار الوسطاء في سد الفجوات ما بين الجانبين.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا أنها تسلمت تصورا جديدا من الوسطاء وهي تنتظر رد حماس عليها، منوهة إلى أنها أبدت بعض المرونة في مطالبها خاصة فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال القطاع.

إلا أن مرداوي شدد على أن إسرائيل "لم تتنازل عن تعنتها ومطالبها غير المنطقية وبالتالي لن يحدث أي تقدم في جولة المفاوضات الحالية"، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت تخسر من رصيد الدعم العالمي لها في ظل "استمرارها بارتكاب الجرائم والفظائع ضد الفلسطينيين وحتى ضد موظفي الإغاثة الأجانب كما حدث قبل يومين".

وقتل الجيش الإسرائيل، 7 من موظفي المطبخ العالمي الدولي وهو منظمة دولية غير ربحية أثناء سيرهم في سياراتهم على الشريط الساحلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن المطبخ العالمي أن من بين الضحايا خمسة أجانب يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والكندية والاسترالية والبولندية وفلسطينيان يحملان جنسيات مزودجة.

ولاقت عملية استهداف موظفي منظمة إغاثية حملة استنكار واسعة مما دفع إسرائيل للتعهد بألا يتكرر مثل "هذا الخطأ في المستقبل"، على حد تعبير نتنياهو في تصريحات صحفية.

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية واسعة النطاق منذ السابع من أكتوبر الماضي عقب قتل حماس لحوالي 1200 شخص وأسر ما يقارب 230 خلال هجومها العسكري غير المسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.