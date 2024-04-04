فنلندا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا لأجل غير مسمى

أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، أن حدودها مع روسيا ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الداخلية ماري رانتانين، قولها في بيان اليوم الخميس، إن فنلندا سوف تبقي على نقاط العبور البرية الثمانية على طول الحدود مع روسيا مغلقة لحين إشعار آخر لمنع استئناف التدفق المدعوم للمهاجرين عند نقاط التفتيش.

وكانت فنلندا قد أمرت، في فبراير، بإغلاق الحدود حتى 14 أبريل، وهو إجراء تم تمديده حتى إشعار آخر.

ويعني الإغلاق لأجل غير مسمى أن المهاجرين لن يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء عند المعابر الحدودية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق المعابر البحرية في جزيرة هاباساري وفي ميناء نويجاما وجزيرة سانتيو أمام الرحلات البحرية الترفيهية اعتبارا من 15 أبريل.

وتريد فنلندا منع خطر الهجرة المستهدفة من روسيا في الربيع عن طريق إغلاق الموانئ أمام حركة المرور البحرية.

وبدأت فنلندا، التي تشترك فى حدود مع روسيا لمسافة تزيد على 1300 كيلومتر، إغلاق المعابر الحدودية تدريجيا في نوفمبر.

وتتهم السلطات الفنلندية موسكو بجلب طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق عمدا إلى معابرها من أجل التسبب في مشاكل للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وينفي الكرملين هذا الاتهام.