أوقاف المنوفية تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظة القرآن الكريم

كرمت أوقاف محافظة المنوفية، 85 شابا وفتاة وذوى الهمم، وإهدائهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، تقديرا لتميزهم وحفظهم كتاب الله، كما تم تكريم عدد من المحفظين بمختلف الإدارات على مستوى المحافظة، وكذا عدد من العاملين المتميزين بمديرية أوقاف المنوفية.



جاء ذلك احتفالية ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمنوفية مساء اليوم بقصر ثقافة شبين الكوم، وضمن برنامج المسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان الكريم، بحضور الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ورجل الأعمال الحاج صلاح خطاب، والمهندس أسامة مدكور، وعدد من قيادات مديرية أوقاف المنوفية وعدد من وكلاء الوزارة.

وأكد محافظ المنوفية، اهتمام الدولة بإكرام أهل القرآن وخدمتهم، مشيرا إلى أهمية وفضل حفظ القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه في عصرنا الحاضر، لمواجهة كل التحديات والصعاب، لما فيه من حكمة وتدبر لشؤون حياتنا اليومية، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، موجها الشكر والتقدير للقائمين على هذا الحفل، ولأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد، في سبيل تفوق أبنائهم في حفظ كتاب الله، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه فقرة ابتهالات ومدائح نبوية، وفي كلمته رحب وكيل وزارة الأوقاف بالحضور، معربا عن سعادته بتنظيم تلك الاحتفالية، مؤكدا على أن الاحتفال بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما يحمله من معانى سامية، ويجب علينا جميعا تشجيع أبنائنا، والعمل على إعدادهم وتأهيلهم، للمشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.