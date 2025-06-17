أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الثلاثاء، بأن السُلطات استدعت جميع الأطباء والممرضين من إجازاتهم؛ بسبب التطورات الجارية.

وقال مساعد شئون العلاج في وزارة الصحة الإيرانية، إن «جميع إجازات الأطباء والممرضين قد أُلغيت، وذلك في إطار الاستعدادات الطارئة لمواجهة الأوضاع الراهنة في البلاد».

من جانبه، أعلن وزير الصحة الإيراني الدكتور محمد رضا ظفرقندي، أن عدد الجرحى جراء الهجمات الأخيرة التي شنّها العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية بلغ 1800 جريح.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء، عن الوزير الإيراني قوله إن «الغالبية الساحقة من الضحايا هم مدنيون عاديون لا صلة لهم بأي نشاط عسكري».

وأشار إلى أن انفجار ميدان قدس يوم أمس، أسفر عن مقتل 12 مدنياً بينهم امرأة حامل، بالإضافة إلى إصابة 59 آخرين، لافتًا إلى أن الانفجار تسبّب أيضاً بأضرار كبيرة نتيجة تفجّر خطوط المياه في المنطقة.

وأضاف: «ما جرى في ميدان قدس يؤكد زيف ادعاءات الكيان الصهيوني بأنه لا يستهدف المدنيين. العكس هو الصحيح، فهذه الحرب تستهدف الشعب الإيراني بشكل مباشر».

وأوضح أن من بين الجرحى 60 امرأة، و15 جريحاً تقل أعمارهم عن 20 عاماً، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، في حين بلغ عدد القتلى من النساء 35، والأطفال 10.