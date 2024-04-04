بولندا تطالب إسرائيل بالاعتذار عن مقتل مواطنها في غزة

طالبت بولندا إسرائيل، اليوم الخميس، بدفع تعويض عن مقتل موظف إغاثة من منظمة المطبخ العالمي «وورلد سنترال كيتشن» في قطاع غزة.

وطالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إسرائيل بالاعتذار عن مقتل موظف الإغاثة البولندي داميان سوبول في غزة.

كما طالب توسك إسرائيل بدفع تعويضات لأسرة سوبول، الذي كان من بين 7 من عمال الإغاثة قتلوا في غارة جوية على غزة.

وأضاف دونالد توسك في مؤتمر صحفي: «سنتوقع توضيحا فوريا للملابسات وتعويضا لأقارب الضحايا».

وقال تاسك، في تصريحات أمس الأربعاء، إن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل موظفي إغاثة في غزة، ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسببا في «غضب يمكن تفهمه وتوتر للعلاقات مع وارسو».

وكتب تاسك على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «السيد رئيس الوزراء نتنياهو، والسفير ليفني، أبدت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس.. اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلكم (نتنياهو) يثير غضبا يمكن تفهمه».

وزعم نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، أن «الغارة الجوية التي قتلت موظفين في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية مأساوية وغير مقصودة»، مضيفا أن «هذا يحدث في الحرب».

وكتب سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء: «اليمين المتطرف واليسار في بولندا يتهمان إسرائيل بالقتل المتعمد.. معاداة السامية ستبقى دائما معاداة للسامية».