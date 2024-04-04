وزير الخارجية البريطاني يستبعد إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

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استبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إرسال قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا؛ لتجنب منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا.

ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، عن كاميرون القول إن الحرب الأوكرانية مع روسيا سوف تكون خاسرة في حال لم يكثف الحلفاء دعمهم.

وقال كاميرون، إنه سوف يحث الكونجرس الأمريكي على زيادة الدعم المالي لأوكرانيا خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال في برنامج يوكرين كاست بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما يسعى إليه الناتو هو مهمة للناتو من أجل أوكرانيا، وليس مهمة في أوكرانيا".

وأضاف: "نسعى للتأكد من استخدام البنية التحتية للناتو للمساعدة في تقديم بعض الدعم الذي نحتاجه أوكرانيا".

ولدى سؤاله ما إذا كان بإمكانه أن يرى قوات للناتو على الأرض في أوكرانيا، أجاب كاميرون "لا".

وأضاف: "أعتقد أننا لا نريد أن نمنح بوتين هدفا مثل ذلك، ويمكن للناتو القيام بالكثير من الأمور من أجل تنسيق أفضل للمساعدة التي نمنحها لأوكرانيا".