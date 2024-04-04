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الزمالك ينعي وفاة المعد البدني لفريق الكرة

أمير نبيل
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:43 م

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة محمد مدحت المعد البدني الذي كان قد وافته المنية مساء اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأصدر النادي بيانا قال فيه: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي."

وواصل : "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد ألغى المران على خلفية تلك الواقعة المفاجئة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الجمعة.


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