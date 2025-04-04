عروض من جورجيا وقطر ورومانيا في ثالث أيام مهرجان SITFY-Georgia

يشهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان SITFY-Georgia، المقام في العاصمة الجورجية تبليسي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة من جورجيا وقطر ورومانيا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المستمرة حتى 6 أبريل المقبل.

تبدأ أولى فعاليات اليوم بالعرض الجورجي "باراجانوف"، وهو عرض دُمى موجَّه للكبار. وفي الخامسة مساءً، تقدم فرقة مسرح قطر العرض المسرحي "زري"، تأليف فلول الفليكاوي وإخراج محمد الملا.

أما في الثامنة مساءً، فيُختتم اليوم بالعرض الروماني "كنت وكان"، من إنتاج "الأتينيوم الوطني في باش"، تأليف وإخراج أوفيديو إيفان.