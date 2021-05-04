إبراهيم سعيد: أحمد حسن وهاني رمزي باعوني للجوهري وهم سر ترحيلي عن المنتخب

كشف إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، كواليس ترحيله من معسكر المنتخب المصري في مالي، خلال فترة وجود الكابتن محمود الجوهري.

وقال خلال حواره لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين،: «كنا 3 لاعبين وتأخرنا على الميعاد واللاعبين الكبار هما اللى باعوني وهما حسام حسن وأحمد حسن وهاني رمزي، وكنت الابن المدلل للكابتن محمود الجوهري».

وتابع: «عمرى ما قيمت نفسي كأحسن لاعب في مصر.. ولست لاعبًا مغرورًا»، معقبًا: «حينما كنت أجدد عقدي مع الأهلي، الخطيب قالي إمضي يا إبراهيم أنا الخطيب لكن قلت له أنا إبراهيم سعيد لاعب اللى في قلبي على لساني ولكن لم أقصد شيء».