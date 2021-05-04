أبو مازن: مشاريع التهويد لم ولن تغير الطابع الفلسطيني للمدينة المقدسة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية يشكلان العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني، وذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن عباس قوله إن السواعد والصدور العارية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس أثبتت للجميع أنها قادرة على تحدي الاحتلال والصمود أمامه وفرض الإرادة الفلسطينية.

وأشاد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المقدسي في الشيخ جراح وحي سلوان وغيرها من مناطق القدس الصامدة بوجه الاحتلال الذي يحاول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتهجير المقدسيين لصالح مشاريع التهويد التي لم ولن تغير الطابع الفلسطيني للمدينة المقدسة.

وتابع أن هذا الصمود الفلسطيني يستوجب على الحكومة تنفيذ المزيد من المشاريع التي تدعم صمود المواطن، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تراجع ولن يقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحا ودعاية وانتخابا داخل القدس، لأنها العنوان السياسي للقضية الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين.

وأشاد الرئيس عباس بجهود الحكومة الرامية لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، مؤكداَ أن الصحة والتعليم هما الأساس لبناء بلد قادر على التطور والتنمية، لذلك يجب إيلاءهما عناية خاصة وتنفيذ مشاريع تصب في مصلحة رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن سواء في مجال الصحة أو التعليم.