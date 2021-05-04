إثيوبيا تزعم: السودان يمتلك كل المعلومات بشأن سلامة سد النهضة وجداول الملء

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن بيانات السودان بشأن تبعية إقليم «بني شنقول» تمس سيادة بلاده، لافتًا إلى أنها ستدينه في بيان مفصل وشديد اللهجة.

وأضاف مفتي، أن «السودان يمتلك كل المعلومات بشأن سد النهضة وجداول عملية الملء وسلامة السد»، وذلك حسبما أفادته «العين» الإخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وعلق متحدث الخارجية الإثيوبية على إلغاء الاتحاد الأوروبي المشاركة في مراقبة الانتخابات، قائلًا: «رفضنا طلبه باستخدام اتصالات خاصة لبعثته في بلد له سيادة».

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