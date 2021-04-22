البحث عن شاب فُقِدَ بمياه شاطئ الهانوفيل غربي الإسكندرية

فُقِدَ شاب يدعى محمد كرم عبدالله، 21 عامًا، اليوم الثلاثاء، في مياه البحر بشاطئ الهانوفيل، في الإسكندرية، ويجرى البحث عنه بواسطة "غواصين الخير" بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول فقدان شاب بأحد شواطئ منطقة الهانوفيل، غربي الإسكندرية.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية، وغواصين الخير إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن الشاب من محافظة المنوفية، وكان في نزهة عيد الفطر، ولقفته أمواج مياه البحر.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.