إجراء 16 عملية ضمن «دعامة الحياة» في مستشفى شبين الكوم التعليمي خلال يومين

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، بحضور نائبه محمد موسى، والدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى، ورئيس حي غرب.



وأجرى محافظ المنوفية جولة داخل غرف العناية المركزة بأقسام الجراحة والباطنة للاطمئنان على الحالة الصحية، ومدى تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من مدى توافر كل الأجهزة والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية، للتعامل الفورى مع حالات الطوارئ والمترددين، كما حرص المحافظ على تفقد عناية القلب والجراحة.



وخلال تفقده، استفسر المحافظ من مدير المستشفى على حجم الحالات المترددة لتلقى الخدمة بالمستشفى بمختلف الأقسام المتنوعة.



وأشار مدير المستشفى إلى أنه بناء علي تعليمات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بضرورة تفعيل مبادرة «دعامة الحياة»، يجرى تركيب دعامة لمرضى جلطات القلب، خلال 60 دقيقة من وصول الحالات بقسم الاستقبال بالمستشفى، دون إعطاء عقار مذيب للجلطات، مما يؤدي إلى تقليل المضاعفات الناتجة لمرضي جلطات القلب والحفاظ عليهم.



وبحسب مدير الطوارئ بالمستشفى، تم إجراء 16 عملية تركيب دعامة الحياة خلال أول وثاني أعياد عيد الفطر المبارك.



وخلال تفقده لعناية القلب والجراحة، وجه المحافظ مدير المستشفى بضرورة الاستعانة بمجموعة من الخبراء والاستشاريين من معهد الكبد، لنقل الخبرات الطبية للأطقم الطبية بقسم القلب بالمستشفى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وبشكل جيد حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



ويأتي هذا فى ما يقوم به محافظ المنوفية من جولات ميدانية على المستشفيات، بنطاق المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المنوفي.