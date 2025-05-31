مدير مجمع الشفاء في غزة: نعيش وضعا مأساويا

قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن مجمع الشفاء يعمل بـ20% من طاقته، بسبب تدمير الاحتلال منظومة الصحة في القطاع.

وأضاف أبو سلمية، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم السبت: «نحن أمام وضع مأساوي وكل يوم يتوفى مرضى كلى بسبب عدم القدرة على معالجتهم».

وذكر أن «المنظمات الدولية تحاول جاهدة تقديم المساعدة، لكن الاحتلال يمنع دخول المساعدات».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 60 شهيدًا و284 إصابة، ذاكرة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة الشمال لصعوبة الوصول إليها.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 124 ألفًا و54 إصابة، و54 ألفًا و381 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 4117 شهيدًا، و12 ألفًا و13 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.