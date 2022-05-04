تقرير: إيران تستعد لإعدام شخص يحمل الجنسية السويدية أدين بالتخابر لصالح إسرائيل

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الأربعاء بأن إيران تخطط لإعدام طبيب أدانه القضاء الإيراني بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).



وذكرت إسنا أنه تقرر إعدام المدان، الذي تمت الإشارة إلى أنه يُدعى أحمد-ريسا جيه، في 21 مايو. ويحمل هذا الشخص الجنسيتين السويدية والإيرانية. ولم يصدر بعد أي تأكيد من جانب القضاء الإيراني.



والمتهم طبيب متخصص في عمليات الإغاثة من الكوارث، وحوكم بتهمة التجسس خلال زيارة لإيران عام 2016، وحُكم عليه بالإعدام، ثم تم تأييد الحكم عام 2017، وحصل على الجنسية السويدية عام 2018.



وكان الإعدام قد تأجل لأجل غير مسمى بعدما تم تشخيص إصابته بالسرطان. لكن مراقبين قالوا إن الحديث بشأنه ظهر على السطح من جديد لأنه تجري محاكمة إيراني يُعرف باسم حامد م. في السويد، ويواجه اتهامات بالإشراف على إعدام جماعي جرى قبل 34 عاما عندما كان مسؤولا بإحدى المحاكم.



ولا يزال حامد محتجزا، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما ثبتت إدانته. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحاكمة بأنها "استعراض سياسي" تنظمه جماعات معارضة إيرانية.