 واشنطن تتعهد بمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 4 مايو 2023 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

واشنطن تتعهد بمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 12:49 ص

أعلنت الحكومة الأمريكية اعتزامها تقديم مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، بما يشمل ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية، وذخيرة للمدفعية والدبابات، وأسلحة مضادة للدبابات، وصواريخ وأسلحة خفيفة وذخيرتها.

كما تشمل المساعدات شاحنات ومقطورات لنقل المعدات الثقيلة، وقطع الغيار والمعدات الميدانية الأخرى الضرورية لتعزيز الدفاع الأوكراني في ساحة المعركة، وفقا لبيان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ستساعد هذه الحزمة الأخيرة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها ببسالة في وجه الحرب الروسية الوحشية غير المبررة".

وأضاف: "تستطيع روسيا إنهاء الحرب اليوم. وحتى تفعل ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا متحدين إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك