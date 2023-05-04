واشنطن تتعهد بمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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أعلنت الحكومة الأمريكية اعتزامها تقديم مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، بما يشمل ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية، وذخيرة للمدفعية والدبابات، وأسلحة مضادة للدبابات، وصواريخ وأسلحة خفيفة وذخيرتها.

كما تشمل المساعدات شاحنات ومقطورات لنقل المعدات الثقيلة، وقطع الغيار والمعدات الميدانية الأخرى الضرورية لتعزيز الدفاع الأوكراني في ساحة المعركة، وفقا لبيان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ستساعد هذه الحزمة الأخيرة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها ببسالة في وجه الحرب الروسية الوحشية غير المبررة".

وأضاف: "تستطيع روسيا إنهاء الحرب اليوم. وحتى تفعل ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا متحدين إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر".