 عودة حركة الملاحة الجوية لمطار سبها في ليبيا بعد توقفها لسنوات - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 6:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عودة حركة الملاحة الجوية لمطار سبها في ليبيا بعد توقفها لسنوات

طرابلس - قنا
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 4:25 م

عادت حركة الملاحة الجوية إلى مطار سبها الدولي، مع وصول طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية بعد توقف حركة الملاحة بالمطار لعدة سنوات.

وذكر وكالة الأنباء الليبية، اليوم، أن عملية الاستئناف بالمطار جاءت نتيجة الجهود التي قام بها سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بالتعاون مع إدارة المطار لإعادة تأهيله وتشغيله لتقديم خدماته لليبيين في سبها والبلديات المحيطة بها.

من ناحيته أعلن صالح الماجري مدير شركة الخطوط الجوية الليبية في سبها، أن الشركة ستشرع في تسيير رحلاتها الداخلية من مطار سبها إلى مطاري طرابلس وبنغازي بواقع رحلتين في الأسبوع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك