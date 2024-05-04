عودة حركة الملاحة الجوية لمطار سبها في ليبيا بعد توقفها لسنوات

عادت حركة الملاحة الجوية إلى مطار سبها الدولي، مع وصول طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية بعد توقف حركة الملاحة بالمطار لعدة سنوات.

وذكر وكالة الأنباء الليبية، اليوم، أن عملية الاستئناف بالمطار جاءت نتيجة الجهود التي قام بها سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بالتعاون مع إدارة المطار لإعادة تأهيله وتشغيله لتقديم خدماته لليبيين في سبها والبلديات المحيطة بها.

من ناحيته أعلن صالح الماجري مدير شركة الخطوط الجوية الليبية في سبها، أن الشركة ستشرع في تسيير رحلاتها الداخلية من مطار سبها إلى مطاري طرابلس وبنغازي بواقع رحلتين في الأسبوع.