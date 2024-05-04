كبير الأثريين بالآثار: الجنس البشري موجود قبل سيدنا آدم

علق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على تمكن علماء آثار من إعادة بناء وجه امرأة عاشت قبل نحو 75 ألف عام في كهف بشمالي العراق، تعود لسلالة «النياندرتال» من البشر البدائيين.



وقال في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، إن أهمية الكشف تتمثل في تسليط الضوء على مرحلة مهمة من التطور البشري، وتثبت وجود «البشر» قبل سيدنا آدم.



وكشف عن تمكُّن العلماء من معرفة التكوين البدني لهذه السيدة وعمرها والتي كانت مدفونة بعمر الأربعين وذلك بعد تحليل عظام الوجه والأسنان، موضحا أن وجود مجموعة من الزهور بجانب المرأة المدفونة؛ يؤكد على ممارسة طقوس الدفن لدى «النياندرتال».



وأوضح أنه جرى العثور على 10 رجال وأطفال مدفونين بجانب هذه المرأة، إلا أن عظامهم كانت مهشمة بشكل كبير، مشددا أن «النياندرتال» ليسوا نوعًا مختلفًا تمامًا عن البشر، بل أن 99.5% من جيناتهم موجودة في الإنسان العاقل «الهوموسابيان»، بحسب الدراسات.



ولفت إلى أن الأدلة تشير إلى حدوث تزاوج بين «الهوموسابيان» «النياندرتال»، لكن الأخيرة لم تتمكن من التكيف مع التغيرات البيئة على عكس الإنسان الإفريقي «الهوموسابيان» الذي نجح في التكيف.



وذكر أن الديناصورات والنمل عاشا في نفس الوقت، لكن الديناصورات لم تتمكن من التكيف مع التغيرات المناخية وانقرضت، مشيرا إلى انتقال الاستيقاظ مبكرا من النياندرتال إلى الهوموسابيان؛ بسبب اعتمادهم على الاستيقاظ المبكر للصيد والحصول على الطعام.