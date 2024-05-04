لجنة توريد القمح بالغربية تتابع أعمال التفريغ بالشون والصوامع

تابعت لجنة المرور المركزية لتوريد القمح المحلي 2024 بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال توريد القمح المحلي موسم 2024 بالشون والصوامع، برئاسة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية.

واطمأنت اللجنة، على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل العقبات أمام المزارعين لاستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم 2024؛ حفاظا على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأكدت اللجنة، أن الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلي موسم 2024 دون أي معوقات، وبلغ إجمالي القمح المورد 75630.358 طن، وإجمالي المساحة المنزرعة 125526 فدانا، وإجمالي السعة التخزينية بالمحافظة بعد زيادة نسبة 20% هى 230688 طنا.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شدد على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين؛ حفاظا على المحصول موجها بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، وتمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، والحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

وفي ذات السياق، ناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار، سرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا أن هناك 24 موقعا للتخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح.

ووجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ؛ لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.