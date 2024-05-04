حماس: إسرائيل تسعى لاسترداد أسراها دون ربط ذلك بإنهاء الحرب والحركة لن توافق على ذلك

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ذكرت مصادر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاسترداد أسراه بدون ربط ذلك بإنهاء الحرب.

وأكدت المصادر لموقع "الشرق" الإخباري، أن حركة حماس لن توافق على مساعى إسرائيل لاسترداد أسراهم بدون إنهاء الحرب على غزة.

ويواجه نتنياهو، ضغوطا متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب في غزة وإلغاء العملية العسكرية في رفح.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتتبنى القاهرة مقترحا قدمته مؤخرا بشأن الصفقة، بعد تكثيف اتصالاتها مع "حماس" وإسرائيل بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتمسك "حماس" بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.