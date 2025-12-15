تبون يصدر عفوا رئاسيا عن باحث جزائري

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، عفوا رئاسيا، في حق الباحث في التاريخ، محمد الأمين بلغيث.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون، "أمضى اليوم، مرسوما رئاسيا، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائيا، المدعو محمد الأمين بلغيث".

وكانت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، خفضت عقوبة بلغيث، في جلسة الاستئناف ليوم 7 أكتوبر الماضي، من خمس سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

وأدانت محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، محمد الأمين بلغيت، يوم 3 يوليو الماضي، بـ5 سنوات حبسا نافذا، عن عدة تهم خطيرة تتعلق بتصريحات له مست بثوابت وطنية أقرها الدستور.

يشار إلى أن بلغيث، أودع الحبس المؤقت يوم 3 مايو الماضي، على خلفية حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية" يومين قبل ذلك ضمنه بأن "الأمازيجية (الهوية) صنيعة صهيو- فرنسية".