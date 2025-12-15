الكويت تدين الهجوم على منشأة للأمم المتحدة في السودان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منشأة تابعة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان وتسبب في مقتل عدد من أعضاء البعثة الأممية.

وأكدت "الخارجية" في بيان لها اليوم الاثنين، على أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستقراره وضرورة ضمان حماية المنشآت الأممية والعاملين فيها من أي اعتداءات.

وجددت دعوتها إلى الوقف الفوري للحرب وتغليب لغة الحوار بما يسهم في حماية أرواح الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وتهيئة الظروف اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.