شركة دلتا الأمريكية تعلن إلغاء رحلتين من وإلى تل أبيب

أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إلغاء رحلة من مطار جون كينيدي إلى تل أبيب.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن الشركة قولها إنها «ألغت رحلة من مطار جون كينيدي إلى تل أبيب اليوم، والرحلة المبرمجة من تل أبيب غدًا».

وأعلنت شركان طيران دولية، الأحد، تعليق رحلتها من وإلى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن استهدف منطقة قرب مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل.

وقالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إنها علقت جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو الجاري.

من جانبها، علّقت الخطوط الجوية الهندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 مايو، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون على مطار بن جوريون.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار اتُخذ لضمان سلامة الركاب والموظفين، مؤكدة أنه سيتم منح حاملي التذاكر إعفاءً من الرسوم أو خيارًا لإعادة جدولة رحلاتهم.

وفي وقت سابق، جددت جماعة الحوثي تحذيرها لكل شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن جوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.