كامل الوزير عن أزمة بلبن: تلقيت توجيهات من الرئيس السيسي بحل المشكلة بسرعة

وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عتابا لأحد الإعلاميين وقناة تلفزيونية بسبب طريقة تناولهم لأزمة إغلاق بعض فروع شركة بلبن؛ نتيجة مخالفات للاشتراطات الصحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» «بعض السادة الإعلاميين وقناة بعينها استضافت صاحب الشركة واتكلموا قالوا إن المصانع تم إغلاقها وسابوا الناس تضرب أخماس في أسداس».

وأضاف معاتبا: «كان المفترض أن هذه القناة المحترمة والإعلامي المحترم، وبالمناسبة هو صديقي، لما استضاف الدكتور مؤمن (صاحب السلسلة).. كان المفروض لما المشكلة اتحلت، كان استضافه وسأله إيه اللي حصل وقفلت ليه ورجعت وفتحت ليه.. لكن للأسف أنا بعتب على أصدقائي الإعلاميين.. أنت طلعته، دورك وواجبك محدش قال لا، لكن تثير المشكلة بالشكل السليم، ولو المشكلة اتحلت وطلع إن مكنش فيه أصلا مشكلة، اطلع واتكلم لأن من حق المشاهد يعرف».

وأوضح حقيقة ما حدث قائلا: «المشكلة أن اللجنة فتشت على المصنع ووجدت عنده بعض المخالفات الجسيمة متعلقة بصحة الإنسان.. اللجنة وجدت بعض الملاحظات ولكن لم يغلقوا، محدش مضى على قرار إغلاق، لكن علقوا بعض منافذ البيع التي يوجد فيها بعض المشاكل».

وأشار إلى استقباله توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل الموضوع على وجه السرعة، قائلا: «أخدت توجيه من الرئيس السيسي وقال الموضوع لازم يتحل وبسرعة، مينفعش يتقال إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين وقفلت مصانع ومنافذ بيع وقعدت 25 ألف مواطن في البيوت».

ونفى صحة الرقم، معتبرا أنه «مبالغ فيه جدا وغير حقيقي، وكان يجب على الإعلامي الذي ذكره أن يصححه ويوضح أن المصانع لم تغلق وأن التعليق شمل بعض المنافذ فقط».

وكشف عن تواصله مع صاحب السلسلة، الذي أوضح له أن المصنع يعمل ولكن منافذ البيع معلقة.

وأضاف أن لجنة المراجعة وجدت «ملاحظات بسيطة جدًا لا تؤدي إلى إغلاق المصنع ووضعت خطة تصحيحية للمصنع»، لافتا إلى تشكيل لجنة مجمعة ضمت هيئة سلامة الغذاء لمراجعة منافذ البيع ووجدت أن الملاحظات تم تلافيها والشركة التزمت بالاشتراطات.