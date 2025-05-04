محتجون مغاربة يستهدفون الموانئ الاستراتيجية للضغط على بلادهم لقطع العلاقات مع إسرائيل

بعد أكثر من عام من الاحتجاجات على قرار المغرب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أصبح النشطاء أكثر جرأة، واتسعت الهوة بين توجهات الحكومة ومشاعر المواطنين.

وامتد الغضب ليشمل الموانئ الاستراتيجية في البلاد.

ووسط الرافعات المخصصة للشحن والحاويات المكدسة، سار إسماعيل لغزاوي، المهندس الزراعي البالغ من العمر 34 عاما، مؤخرا في مسيرة وسط طوفان من الأعلام الفلسطينية، وانضم إلى محتجين يحملون لافتات كُتب عليها "اطردوا السفينة"، في إشارة إلى سفينة تنقل مكونات طائرات مقاتلة قادمة من مدينة هيوستن بولاية تكساس.

ويحث النشطاء مسئولي الموانئ في المغرب على محاولة منع السفن التي تحمل شحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، على غرار ما فعلته إسبانيا العام الماضي.

وغالبا ما تستهدف الاحتجاجات شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، التي تساهم في نقل مكونات تُستخدم في تصنيع مقاتلات "إف-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، وذلك في إطار برنامج شراكة التعاون الأمني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يُسهل مبيعات الأسلحة لحلفاء من بينهم إسرائيل.

وقد أدت حملة مقاطعة مشابهة إلى سجن لغزاوي العام الماضي، لكن ذلك لم يثنه عن المشاركة مجددا في الاحتجاجات التي انتعشت الشهر الماضي بعد خروجه من السجن.

ويعد لغزاوي من بين أكثر من اثني عشر ناشطا تلاحقهم السلطات المغربية بسبب انتقادهم لعلاقات الحكومة مع إسرائيل.