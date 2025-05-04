 الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا


نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 12:33 ص

أدانت الإمارات "بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية"، مؤكدة حرص الإمارات على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء اليوم السبت أن "الغارات الجوية الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية وخصوصا اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974"، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار.


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