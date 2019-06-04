بكين: حديث واشنطن عن تكبدها خسائر في التبادلات التجارية معها «غير مقبول»

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، أن حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن معاناتها وخسارتها في التبادلات التجارية مع بكين "غير مقبول"، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي حقق مكاسب كبيرة من هذه التبادلات.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية اليوم - تعقيبا على انتقادات الولايات المتحدة للكتاب الأبيض "وثيقة رسمية" الذي أصدره مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" أمس الأول الأحد، حول المحادثات والمشاورات التجارية بين بكين وواشنطن.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة أثارت "احتكاكات" تجارية مع الصين، متجاهلة قواعد التجارة المتعددة، وهو ما يعد نموذجا لما وصفته بـ"التنمر التجاري".