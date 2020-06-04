إعادة فتح قسم الطوارئ في بلدة إيطالية سجلت أول انتشار لفيروس كورونا في البلاد

أعادت بلدة كودوجنو الواقعة بشمال إيطاليا وهي أول منطقة تشهد انتشار فيروس كورونا في البلاد، فتح قسم الطوارئ بمستشفاها بعد أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الخميس.

وجرى غلق الجناح في مساء 20- 21 فبراير بعدما أظهرت التحاليل إصابة مريض بالفيروس فيما كانت أول حالة للانتقال المحلي للفيروس يتم رصدها في إيطاليا.

وقال العمدة فرانسيسكو باسيريني عبر فيسبوك: "قسم الطوارئ بمستشفى كودوجنا عاد للعمل مجددا"، واصفا الأمر بأنه خطوة رئيسية تجاه العودة للوضع الطبيعي.

غير أن الأنباء الجيدة لم تستمر طويلا نظرا لتواتر تقارير بأن أحد الأشخاص الذين دخلوا قسم الطوارئ المعاد فتحه حديثا أظهرت النتائج إيجابية إصابته بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه جرى عزل الرجل عن بقية المرضى ويتلقى العلاج بالمستشفى بالقسم الخاص بحالات (كوفيد-19).

وفي حين أن أول حالة للانتقال المحلي للفيروس في إيطاليا جرى تشخيصها في كودوجنو /نحو 60 كيلومترا جنوب شرق ميلانو، فإن هناك اعتقاد أن الفيروس انتشر في البلاد منذ يناير على الأقل إن لم يكن قبل ذلك.

سجلت السلطات حتى أمس الأربعاء نحو 234 ألف إصابة و33610 وفاة جراء كورونا.