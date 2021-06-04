الاتحاد الأوروبي يغلق أجوائه ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية

قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق أجوائه ومدارج مطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية اعتبارا من غد السبت ردا على إجبار طائرة ريان إير على الهبوط واحتجاز صحفي معارض وصديقته الشهر الماضي.



وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سفراء الاتحاد الأوروبي بدأوا اليوم الجمعة الإجراءات القانونية المكتوبة اللازمة لتنفيذ الخطوة، مع اعتبار استكمالها إجراء شكليا.



وكان الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا على متن رحلة تجارية بين اليونان وليتوانيا الدولتين بالاتحاد الأوروبي، التي تم تغيير مسارها إلى مينسك قبل وقت قصير من وصولها إلى فيلنيوس بسبب تهديد مزعوم بوجود قنبلة. ولم يتم العثور على قنبلة، لكن تم احتجازهما.



وانتقد التكتل الخطوة ووصفها بأنها استخفاف بسلامة الركاب في الجو وبحرية الصحافة.



وفي 24 مايو، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على منع وصول طائرات شركات بيلاروس إلى مجال بلادهم الجوي والمطارات في بلادهم، كما دعوا جميع شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي إلى تجنب التحليق فوق الأراضي البيلاروسية.