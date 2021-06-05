 المغرب: وزير الشؤن الخارجية يبحث مع نظيره في سيشل تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغرب: وزير الشؤن الخارجية يبحث مع نظيره في سيشل تعزيز التعاون

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 11:14 م

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية والسياحة بجمهورية سيشل لويس سيلفستر راديجوند.

وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية أن المباحثات تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع المغرب بجمهورية سيشل، وتهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين البلدين.

وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية والسياحة بجمهورية سيشل عبر عن دعم بلاده لترشيح المغرب لمنصب مفوض للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2028-2029.

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