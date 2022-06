أنباء عن تفجير مدو بالتزامن مع احتفالات اليوبيل البلاتيني لتسلم الملكة إليزابيث الثانية العرش

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، إخلاء ميدان ترافالغار في لندن في اليوم الثالث باليوبيل البلاتيني بمناسبة تسلم الملكة إليزابيث الثانية العرش بعد ورود أنباء متضاربة عن وقوع انفجار.

وقال إعلام بريطاني، إن الشرطة أخلت وطوقت ميدان ترافالجار صباح السبت، ما أدى إلى هز العاصمة البريطانية في اليوم الثالث من اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

ولم تحدد شرطة العاصمة سبب الإخلاء، لكنها قالت في تغريدة على تويتر، إن الضباط يتواجدون حاليا في مكان الحادث في الساحة التي تقع في الطرف المقابل للمول من قصر باكنجهام، حيث تقام حفلة موسيقية كبيرة مقررة يوم السبت آخر النهار.

وغردت الشرطة، عبر تويتر، بأنّ الحادث قد انتهى الآن، وأنهم سيعيدون فتح الميدان "في الوقت المناسب.

ونقلت صحيفة «ديلي ستار» عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا «دويا كبيرا».

ويزدحم وسط لندن بالزائرين من أماكن أخرى في بريطانيا وحول العالم للاحتفال بعيد ميلاد الملكة السبعين على العرش.

#BREAKNG Possible explosion in London's Trafalgar Square, this is a developing story. pic.twitter.com/gV0CzHZwKz