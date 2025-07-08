الأونروا: حياة أطفال غزة موسومة بالموت والدمار

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأطفال في قطاع غزة يشكلون نحو نصف عدد السكان ووسمت حياتهم بـ"الحرب والدمار".

وأضافت الوكالة الأممية في بيان، اليوم الثلاثاء: "يُشكّل الأطفال نصف عدد السكان في غزة وحياتهم موسومة بالحرب والدمار".

وأوضحت "الأونروا" أن الأطفال يقضون أوقاتهم خارج الصفوف الدراسية، ومجبرون على النزوح المتكرر، ويكادون لا يجدون ما يأكلونه، مشيرة إلى أنه "يوجد في غزة مليون طفل".

وشددت على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الأجل الأطفال ولمستقبل أفضل في المنطقة.

ويشكل الأطفال إلى جانب النساء الفئة الأكثر تضررا من حرب الإبادة الجماعية التي أتت على غالبية معالم الحياة ومقوماتها في قطاع غزة، وفق تقارير حقوقية.

وللعام الثاني على التوالي، حُرم الأطفال من التوجه إلى مقاعد الدراسة في وقت دمر فيه جيش الاحتلال غالبية المدارس وتسبب بتحول ما تبقى منها إلى مراكز لإيواء النازحين قسريا.