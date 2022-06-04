مستشار رئاسي أوكراني يتوقع استمرار الحرب شهرين إلى 6 أشهر

توقع أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استمرار الحرب مع روسيا لما يصل إلى نصف عام.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في مقابلة مع بوابة "ميدوسا" الروسية المعارضة مساء أمس الجمعة "ربما تستمر الحرب لمدة شهرين إلى ستة أشهر أخرى"، مشيرا إلى أن حجم مخزونات الأسلحة عامل رئيسي.

وأضاف أن عاملا رئيسيا آخر يتمثل في كيفية تغير الأجواء في أوروبا وأوكرانيا وروسيا، بمرور الوقت.

وتابع أنه لن يكون هناك مفاوضات سلام إلا إذا تغير الوضع على الأرض وعندما تشعر روسيا بأنه ليس بمقدورها إملاء الشروط.

وحذر من أن الامتيازات الإقليمية لروسيا لن تنهي الحرب، وتابع أن بعض المدن، مثل ماريوبول والآن سيفيرودونيتسك، حيث يدور أعنف قتال، لم تعد موجودة بشكل فعال.

وقدرت بوابة "بودولياك" الخسائر الروسية بإجمالي 80 ألف شخص حتى الآن. وشمل ذلك قتلى وجرحى، بين الجيش النظامي والانفصاليين وقوة المرتزقة "فاجنر".

وأضاف المستشار الرئاسي أنه بعد مرحلة أولية كارثية من الحرب بالنسبة لموسكو، حيث سقط ما يصل إلى ألف قتيل يوميا بسبب الحرب، كانت الخسائر الحالية لدى القوات الروسية والأوكرانية "مماثلة".

وكان زيلينسكي قد قدر مؤخرا الخسائر الأوكرانية بما يصل إلى 100 قتيل و500 جريح يوميا.