 فيديو.. الأرصاد تحذر من تدهور جديد في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة نهاية الأسبوع - بوابة الشروق
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فيديو.. الأرصاد تحذر من تدهور جديد في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة نهاية الأسبوع

هديل هلال
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:10 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:10 ص

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تدهور جديد في الرؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة والرمال، أيام الخميس والجمعة نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن البلاد تشهد أيام الخميس والجمعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة، وكتلًا هوائية صحراوية، تعمل على إثارة الرمال والأتربة تدهور وانخفاض الرؤية الأفقية.

ونوهت أن البلاد شهدت حالة من التقلبات جوية أيام الخميس والجمعة الماضيين؛ بسبب التأثر بمنخفض جوي خماسيني في الصحراء الغربية، وسرعات رياح عالية أدت إلى إثارة الرمال والاتربة، قائلة إن «السحب الرعدية أدت إلى هبات رياح بسرعات تتجاوز 60 كم/ الساعة».

وعن عدم توقع الأرصاد للعاصفة الترابية القوية، عقبت: «نبهنا يوم الأربعاء بوجود أتربة ورمال مثارة، تؤدي إلى تدهور وانخفاض رؤية أفقية بشكل كبير على المناطق الصحراوية والمكشوفة».

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