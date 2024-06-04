قنديل: مشروع ستاد الأهلي على قدر وقيمة النادي

أشاد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، بمشروع النادي الأهلي لتأسيس ستاد خاص للنادي ومدينة رياضية.

وقال طارق قنديل في تصريحات تلفزيونية على هامش الحفل، عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «نحن في مجلس إدارة الأهلي كل فرد يعلم جيدًا دوره الذي يقوم به وأنا سعيد للتواجد في هذا المجلس تحت رئاسة محمود الخطيب رئيس النادي».

وأضاف: «حصدنا 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا خلال تواجدنا في مجلس رئاسة الأهلي وكل بطولة حصدناها وما زلنا سنحصدها هي بالتأكيد بطولة صعبة».

وتابع: «اليوم هو يوم مهم في أيام النادي الأهلي بل الرياضة في مصر، وهو بسبب إنشاء مدينة رياضية كبيرة تضم العديد من المنشآت تضاهي المدن الرياضية في أوروبا».

وأوضح: «سعينا منذ اليوم الأول من تواجدنا في مجلس الأهلي بـ 2018 لوضع اللائحة التي تعد الأولى الموضوعة من أبناء الأهلي وهي التي سمحت بإنشاء الشركات، وهي الخطوة الأولى لبناء المشروع».

وأتم: «المشهد سيكون على قدر وقيمة النادي الأهلي والمشروع سيرضي الجميع».