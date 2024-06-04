وزير الخارجية الإيراني بالوكالة يطالب بوقف جرائم إسرائيل في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون شروط.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الوزير باقري قوله، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعه اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد بالعاصمة دمشق: "أتيت اليوم إلى سوريا لاتقدم باسم الحكومة والشعب الإيراني بالشكر والتقدير للحكومة والشعب السوري على تضامنهم معنا في حادث استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه".

وأشار باقري، إلى أن إيران وسوريا حليفتان تربطهما علاقات وثيقة، وركيزتان للاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "إيران، كما كانت دائما، تقف بثبات إلى جانب المقاومة للتصدي للاحتلال الإسرائيلي.. ويجب وقف جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون شروط".

وأكد باقري كني، وقوف إيران، كما كانت دائماً، إلى جانب سوريا في محاربة الإرهاب وفي دعمها لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية".

وبدوره، أكد المقداد، أهمية استمرار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين سوريا وإيران والتعاون المستمر لتعزيزها.

وأضاف المقداد، أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي هو أن تقوم أنقرة بإعلان استعدادها للانسحاب من أراضينا التي تحتلها، موضحاً: "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية".

وكان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة وصل إلى دمشق في وقت سابق إليوم، قادما من العاصمة اللبنانية بيروت.