قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه «يعتقد أن بعض الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس في غزة، لا يزالون على قيد الحياة».

جاء ذلك خلال تصريحات لمجلة «تايم» الأمريكية، والتي ذكر فيها أن إدارته لا تمتلك «دليلًا على المحتجزين الذين لا يزالون على قيد الحياة تحديدًا».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغوط هائلة من عائلات الرهائن ومستعد لفعل أي شيء لاستعادتهم».

ولفت إلى أن «الإسرائيليين يريدون بشدة وقف إطلاق النار من أجل إعادة الرهائن إلى ديارهم»، متهمًا حماس بالمسئولية عن عدم توقيع الاتفاق حتى الآن.

وذكر أن «إسرائيل قدمت عرضًا سخيًا للغاية لوقف إطلاق النار في غزة»، قائلًا إن إدارته تضغط بشدة لتحقيق الأمر وضمان عودة المحتجزين.

وبسؤاله عما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب في غزة، عقب بايدن: «إنه أمر غير مؤكد»، مشيرًا إلى أنه «لا يعتقد بأن إسرائيل تتعمد تجويع المدنيين كسلاح حرب».

ونوه أن «الفلسطينيين عانوا كثيرا بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وقتل الكثير من الأبرياء»، مشددًا على أهمية تنفيذ حل الدولتين.

وأفاد بأن «حل الدولتين» محور خلافه مع نتنياهو، مجيبًا عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية خاصة به: «هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج».

وصرح بأن هناك دولًا عربية عرضت المشاركة في إعادة الأمن وإعادة إعمار غزة، مقابل الالتزام بتطبيق حل الدولتين.