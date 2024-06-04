المستشار الألماني يدلي ببيان حكومي حول الوضع الأمني

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الإدلاء ببيان حكومي في البوندستاج يوم الخميس المقبل حول الوضع الأمني الحالي.

وكشف خطاب من المستشارية إلى رئيسة البوندستاج، باربل باس، والذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الاثنين، عن خطته للإدلاء بالبيان. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التركيز سيكون على السياسة الداخلية أو الخارجية.

وغيّر شولتس مسار السياسة بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي للسماح للحكومة في كييف باستخدام الأسلحة الألمانية لمهاجمة الأهداف العسكرية على الأراضي الروسية. وقد طالبت المعارضة بتفسير.

وفي الوقت نفسه، هناك أيضا نقاش سياسي داخلي حول الأمن وتهديد العنف المتطرف بعد هجوم بسكين في مانهايم أودى بحياة شرطي.

وقال السياسي اليساري كريستيان جوركه إنه كان يود أن يدلي المستشار الألماني ببيان الأسبوع الماضي "بدلا من الإعلان عن قرارات فردية لتوسيع الحرب في أوكرانيا".

ودافع شولتس عن تغيير المسار يوم الاثنين وأكد: "نحن متأكدون من أنه لن يساهم في التصعيد، لأن الأمر، كما وصفه الرئيس الأمريكي أيضا، يتعلق فقط بالقدرة على الدفاع عن مدينة كبيرة مثل خاركيف، على سبيل المثال". وأضاف أن القرار "تم اتخاذه بعناية" مع أصدقاء وحلفاء ألمانيا.

وبعد الهجوم بالسكين خلال تجمع مناهض للإسلام في مانهايم، أعلن شولتس بالفعل عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين. وقال شولتس إن الشرطي الذي تعرض لإصابات مميتة فقد حياته من أجل السلام والأمن. وقال شولتس يوم الاثنين إن الشرطي كان في الخدمة لأنه كان يحمي الديمقراطية.