الداخلية السورية: ضبط 3 متورطين بتشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بنظام الأسد

• إثر عملية أمنية في منطقة الغاب بمحافظة حماة، بحسب وزارة الداخلية..

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، القبض على 3 "متورطين" بتشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بالنظام المخلوع في محافظة حماة وسط البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي بحماة العميد ملهم الشنتوت في بيان للوزارة: "تمكّنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة".

وأسفرت العملية عن "إلقاء القبض على كل من سلمان مالك محمد، وزين حسن محفوض، وأيمن عبد الكريم عمار، عقب متابعة أمنية متواصلة ومكثفة لتحركاتهم ونشاطهم المشبوه في المنطقة"، بحسب الشنتوت.

وتابع: "أظهرت التحقيقات الأولية، استنادا إلى معلومات موثوقة وأدلة ثابتة، تورّط المذكورين في تشكيل مجموعة مسلّحة مرتبطة بفلول النظام البائد، عملت بشكل منظم وممنهج على التحريض ضد الدولة السورية الجديدة".

وأضاف أن المجموعة "سعت إلى استغلال بعض التحركات الاحتجاجية لتنفيذ أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسلم الأهلي، بما في ذلك التخطيط المباشر لاستهداف عناصر من قوى الأمن الداخلي".

و"أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، كما أردف الشنتوت.

وبوتيرة متكررة تعلن السلطات السورية إلقاء القبض على أشخاص في محافظات متعددة، بشبهة العمل المسلح وممارسة التحريض والانتماء للنظام المخلوع.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).

وتبذل الإدارة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.