أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّه سيزور لبنان غدًا، برفقة وفد اقتصادي، في إطار مساعٍ تهدف إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي وبحث ملفات ذات طابع سياسي واقتصادي.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «مهر»، إنّ الزيارة تأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة، مؤكدًا أنّ طهران تسعى إلى تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع لبنان، ولا سيّما على المستوى الاقتصادي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف: «علاقاتنا راسخة مع جميع مكونات الدولة اللبنانية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات... ونأمل أن نعود إلى علاقة طيبة للغاية».

والشهر الماضي، رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، دعوة لزيارة طهران، معللا ذلك بأن «الظروف الحالية» لا تسمح بالزيارة، وبدلا من ذلك دعا عراقجي لزيارة بيروت لإجراء محادثات.

وعبّر رجي، في رسالته إلى عراقجي عن «كامل الاستعداد لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران، شريطة أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شئونه الداخلية بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة».