الخطيب يوقع عقود مشروع القرن لإنشاء ستاد الأهلي

وقع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقود تدشين مشروع القرن لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

ووقع الخطيب عقود مشروع القرن رفقة محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء،

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.