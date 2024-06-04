 الخطيب يوقع عقود مشروع القرن لإنشاء ستاد الأهلي - بوابة الشروق
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الخطيب يوقع عقود مشروع القرن لإنشاء ستاد الأهلي

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:32 م

وقع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقود تدشين مشروع القرن لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

ووقع الخطيب عقود مشروع القرن رفقة محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء،

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.


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