عبد المنعم إمام: سعر الصرف ارتفع 200% منذ تولي مدبولي الحكومة

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن البرلمان وافق على الموازنة العامة بأغلبية الأصوات.

وكشف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، عن وجود اختلاف حول نسبة الدين، مؤكدا أنها تبلغ 61% من الاستخدامات، لافتا أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يعتبرها 47% على المصروفات فقط، في حين أنها 61% على الاستخدامات.

وأشار إلى رفضه للقرض الجديد الذي طلبته وزارة النقل بقيمة 200 مليون يورو من أجل شراء قطار «تالجو» والذي وافق عليه البرلمان الإثنين، معربا عن رفضه لفكرة الحصول على قروض بفائدة منخفضة واعتبارها شكلاً من أشكال الدعم أو المنحة.

ولفت إلى أن القروض التي يتم الحصول عليها بالعملات الأجنبية ستزيد أعباء الدولة على مدى السنوات مع تغير سعر الصرف، مشيرا إلى أن سعر الصرف ارتفع بنسبة 200% منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء.

وأوضح أنه لا يعترض على القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل المشروعات التي تدر عوائد بالدولار مثل الموانئ، قائلا: «المشروع المواطن سيدفع تذكرته بالجنيه، في حين أن الدولة مطالبة برده بالدولار، ومع تغير معامل العملة خلال 10 سنوات سيكون الرقم أرقام كبيرة».

وكشف عن مناقشته مع وزير النقل حول مديونيات هيئة السكك الحديدية، قائلا:«رد وزير النقل أنا استغربته أتكلم أن هيئة السكك الحديدية ستسدد كل ما عليها وكل القروض 10 مليارات دولار، رغم أنها 35 مليار دولار مش عارف إزاي، أنا أرقامي مسلمة من هيئة السكة الحديد والمترو والطرق والكباري، وقال إن الهيئة ستحقق قيمة القرض خلال 10 سنوات، وأنا رأيي أن هذا الكلام لن يحدث».