تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن فترة عمله في القلعة الحمراء، قبل أن يرحل مطلع الموسم الجاري عن صفوف الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «كولر مدرب عقليته ممتازة، وتشرفت بالعمل معه، ومحمد عبد المنعم من أنقى الشخصيات التي قابلتها في حياتي وأكثرهم التزاما».

وأضاف: «مرحلة مدير الكرة بنسبة كبيرة انتهت بالنسبة لي في حياتي، والتغيير من حق النادي الأهلي في وقت من الأوقات، وكنت متأكد من حدوث ذلك».

وتابع: «المنصب أتاني بعد أن كان لغيري وهكذا تسير الأمور، أدعم خالد بيبو وأرى أنه يسير بشكل ممتاز، وكل شخص له مدرسته وفلسفته ويجب أن نسانده جميعًا».

وواصل عبد الحفيظ: «في حال أخطأ أي لاعب بشكل علني كنت أطبق عليه اللائحة، ونعلن العقوبة فورًا وذلك أفضل للاعب نفسه، بدلاً من أن يضغط الإعلام عليك ويضطرك لتغليظ العقوبة».

وبسؤاله عن الخلافات مع مجلس إدارة الزمالك السابق، قال: «ليس من الأدب أن أتحدث عن أشخاص خارج المشهد حاليًا، ولكن في فترة 2019 تحديدًا أجبرت على نزول هذا الملعب، أنا لا أحب الصوت العالي ولكن يجب أن أظهره في أوقات معينة».

وأتم: «علاقتي جيدة بـ أمير توفيق وحسام غالي وإن لم يكن فيه الكثير من التواصل، لم تحدث بيننا أي نقاشات حادة على الإطلاق وفي النهاية الكل يريد مصلحة النادي الأهلي».