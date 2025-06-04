أكد خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي أن ثقافة الأحمر هي البحث عن تحقيق الانتصارات بشكل دائم، والتتويج بجميع البطولات الممكنة.

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات لقناة الأهلي: "أورلاندو بايرتس؟ التدريب هناك أضاف لي الكثير.. لم أكن أدرب فريقًا هناك، بل كنت أدير مشروعًا كاملًا، وبناء فريق كامل من الشباب".

وأضاف المدرب الإسباني: "كانت لدي 3 مواسم صعبة مع أورلاندو بايرتس، ولقد تعلمت فيها الكثير، واستطاعت خلالها الفوز بـ 3 بطولات".

وتابع: "كما تمكنت من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وأن أصل إلى المراحل النهائية فيها، وساعدت العديد من اللاعبين الشباب ليكونوا نجوم في إفريقيا، وذلك لأنهم مؤهلين أولًا، وثانيًا لأن تم تطبيق التدريب عليهم بشكل علمي".

وأكمل: "لم أشعر بالخوف من تجربتي في جنوب إفريقيا عندما أتيت من أوروبا.. تجربتي مع أورلاندو بايرتس جعلت إفريقيا تعرف دوري وإمكانياتي كمدرب".

وواصل: "كنت أعرف أن مفهوم الجماهير في إفريقيا لكرة القدم سيكون مختلفًا، ولكنني أقبل مثل هذه التحديات، وتعلمت من تجاربي السابقة أن أتعايش مع مثل هذه المواقف".

وأتم خوسيه ريبيرو تصريحاته قائلًا: "ثقافة الأهلي هي الفوز فقط في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويريد الفوز بجميع البطولات، وهذا أمر طبيعي، ويحملني مسئولية كبيرة كمدرب".