وزير التموين عن توفير اللحوم قبل العيد: نتيح بدائل أمام المواطن بأسعار متميزة

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العلاقات المصرية المتميزة مع دول إفريقيا تتيح توفير كميات جيدة من الرؤوس الحية لتأمين احتياجات البلاد من اللحوم لا سيما قبل حلول عيد الأضحى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، عُرضت مساء الأربعاء، أنه فيما يخص اللحوم المجمدة يتم التعاون مع الكثير من الدول بما في ذلك في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن الأمر المهم في هذه الجهود أن يشعر المواطن بإتاحة بدائل أمامه.

وأوضح أنه تم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بتوفير كميات مناسبة من اللحوم مع الحرص على تنوع الرؤوس الحية واللحوم المجمدة، مشيرًا إلى أن هناك رؤوسًا تأتي حية من السودان ويتم ذبحها في المحاجر كما يتم تغذية هذه الرؤوس لتسمينها بشكل أكبر.

وأكد إجراء الكشف الطبي على هذه الرؤوس للاطمئنان من سلامتها، حيث يتم طرحها بسعر 285 جنيهًا للكيلو جرام، قائلا إن المنافذ والجمعيات التي تتيحها الوزارة تتسم بمنتجات ذات جودة ووفرة بجانب انخفاض أسعارها.

ولفت إلى أن هناك بين ثقة متبادلة بين المواطن والمنافذ التابعة للوزارة في شراء المنتجات، مؤكدا أن الوزارة تقدم سعرًا متميزًا بجانب نقطة التنوع في المنتجات.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت استمرار ضخ كميات ضخمة من اللحوم المجمدة والطازجة بأنواعها المختلفة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق خلال الموسم العيد.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية،من خلال توفير أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية يونيو 2025 بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.