الاتحاد الدولي لكرة اليد يعتمد الشارة الدولية للحكمين إسماعيل وكمال

أرسل الاتحاد الدولي لكرة اليد، خطابًا للاتحاد المصري، يفيد باعتماد الشارة الدولية للحكمين، محمد إسماعيل ومحمد كمال صالح ، واعتمادهم ضمن حكام الاتحاد الدولي لكرة اليد في الموسم الجديد ، وإدراجهم في قائمته لموسم 2025/2026..

ومن جانبه أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي ، ترحيبه وسعادته بالخبر ، و حرص رئيس الاتحاد ، على تقديم التهنئة للحكمين محمد إسماعيل ومحمد كمال صالح، بهذه الخطوة المهمة في مسيرتهما.

وأكد فتحي أن هذه الخطوة تعد إضافة كبيرة للحكام الدوليين في مصر، بعد غياب سنوات ، وان العمل مستمر من اجل قادم افضل.