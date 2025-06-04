 مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار جماعي بحفل منزلي في نورث كارولينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار جماعي بحفل منزلي في نورث كارولينا


نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 7:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 7:31 ص

أُلقي القبض على رجل / 20 عاما / يوم الثلاثاء بتهمة محاولة القتل، على خلفية إطلاق نار وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب منزل كان يُقام فيه حفل في ولاية نورث كارولينا، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وفق ما أفاد به مكتب مدير الشرطة.

وقال المكتب في بيان إن جارون ناثانييل كيليان، من مدينة لينوار، محتجز في السجن دون كفالة.

ونفذت السلطات مذكرات تفتيش يوم الثلاثاء ضمن التحقيق في حادث إطلاق النار، الذي أدى إلى إصابات بطلقات نارية لدى البعض، بينما أُصيب آخرون أثناء محاولتهم الهرب من المكان. وأشار مكتب مدير الشرطة إلى احتمال توقيف أشخاص إضافيين.

وقع إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الأحد في حي سكني هادئ عادة في جنوب غرب مقاطعة كاتاوبا، على بعد نحو 11 كيلومترا جنوب مدينة هيكوري. وأفادت السلطات بأنه تم إطلاق ما لا يقل عن 80 رصاصة بدءا من حوالي الساعة 1245 صباحا. وأفاد شهود بأنهم ركضوا، وانبطحوا طلبا للحماية، وهرعوا إلى سياراتهم للفرار.


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