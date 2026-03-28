وصول قوة برمائية أمريكية من 3500 جندي وطائرات قتالية إلى الشرق الأوسط

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بوصول البحارة والمشاة البحرية على متن السفينة يو إس إس طرابلس (LHA 7) إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في 27 مارس.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس: «تعمل سفينة الهجوم البرمائي من فئة أمريكا كسفينة قيادة لمجموعة طرابلس البرمائية الجاهزة / وحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين التي تتألف من حوالي 3500 بحار ومشاة بحرية بالإضافة إلى طائرات النقل والمقاتلات الهجومية، فضلاً عن أصول الهجوم البرمائي والتكتيكي».

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026



وسبق أن أثارت أنباء وصول تعزيزات من قوات النخبة الأمريكية (الفرقة 82 المحمولة جوا) إلى الشرق الأوسط، وتلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن احتلال جزيرة خارك الإيرانية موجة واسعة من الجدل والتكهنات.

وزاد من حدة التكهنات تقرير لصحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن السيطرة على جزيرة خارك، التي تقع في محافظة بوشهر على الخليج وتضم منشآت حيوية لتصدير النفط، هي إحدى الخطط التي يدرسها ترمب حاليا.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عن ذلك، زاد الغموض بإجابته "قد تكون لدي خطة لذلك وقد لا تكون، ولكنْ كيف أقول ذلك لصحفي؟".