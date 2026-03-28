زيلينسكي: الاتفاقات الدفاعية مع دول الخليج تنص على تعاون لمدة 10 سنوات وإنتاج مشترك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنّ الاتفاقات التي وقعها مع دول خليجية خلال زيارته المنطقة تنص على "تعاون دفاعي لمدة 10 سنوات"، يشمل إنشاء خطوط إنتاج مشتركة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن تعاون لمدة 10 سنوات. لقد وقعنا اتفاقا ذا صلة مع السعودية، ووقعنا للتو اتفاقا مماثلا مع قطر، أيضا لمدة 10 سنوات، وسنوقع اتفاقا مع الإمارات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "خلال هذه السنوات العشر، سنقوم بإنتاج مشترك، وبناء مصانع، وإنشاء خطوط إنتاج في أوكرانيا وكذلك في هذه الدول".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان واتّفقا على "التعاون في مجال الأمن والدفاع، على أن تضع الفرق المتخصّصة اللمسات النهائية" على الاتفاق.

وتزامنا مع زيارة يجريها للدوحة السبت، كشفت وزارة الدفاع القطرية في بيان عن "توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية تتضمن مجالات التعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية، وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة".

ووقعت أوكرانيا والسعودية الجمعة، اتفاقية في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة قام بها الرئيس الأوكراني للمملكة.

يأتي ذلك بينما أعلنت القوات الإيرانية السبت أنها استهدفت مخزنا في الإمارات لنظام أوكراني مضاد للمسيّرات قالت إنه يستخدم لمساعدة القوّات الأميركية، الأمر الذي نفته كييف معتبرة أنّه "كذب" وتضليل إعلامي.

وأفاد بيان صادر عن مقرّ خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، نقله التلفزيون الرسمي، بأنّه "في إطار استهداف مخابئ القادة والجنود الأمريكيين في دبي قُصف ودُمّر مخزن لنظام أوكراني مضاد للمسيّرات في دبي كان يستخدم لمساعدة الجيش الأمريكي".

وردا على هذا البيان، قال ناطق باسم الخارجية الأوكرانية في إحاطة إعلامية إنّ "هذا كذب ونحن ننفي رسميا هذه المعلومة".

وأضاف: "غالبا ما يشنّ النظام الإيراني حملات تضليل من هذا القبيل... وهو لا يختلف بذلك عن الروس".